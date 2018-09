750.000 hjem uden elektricitet og mange kvæstet af orkan

Søndag 30. september 2018 kl. 23:36Orkan med vindhastighed op til 216 km/t har afbrudt elektriciteten for 750.000 husstande i det japanske Osaka-område. Op mod 100 personer er blevet kvæstet, men der er ikke sket dødfald - endnu. Et nyt katastrofalt uvejr har ramt landet. Det er gået hårdt for sig den sidste måned.Den nuværende orkan susede ind over det japanske ø-rige i morgenstunden. Siden har man kæmpet bravt mod følgerne, og lige nu sover nationen. Hvad befolkningen står op til af ødelæggelser i morgen, kan man kun frygte.