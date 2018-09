Vælger-kaos omkring ændring af europæisk lands navn

Søndag 30. september 2018 kl. 21:08Stridigheder og bekymringer i årevis ser ud til at fortsætte i det europæiske land Makedonien (nabo til bl.a. Grækenland). I dag skulle vælgerne stemme om at ændre navnet til Nordmakedonien for at imødekomme grækerne, der har et område med navnet Makedonien.Imidlertid ser det ud til, at valgdeltagelsen er så lav, at man ikke når op på 50%, som er en betingelse for gyldighed af afstemningens resultat. Sandsynligvis har kun 35-40% stemt. Dermed er der dømt fortsat kaos i Makedonien - og i forhold til nabolandet. Hvordan man derefter finder en løsning, må tiden vise.