En kedelig debut - det første styrt for et F-35 jagerfly

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 29. september 2018 kl. 22:59Det første styrt for et F-35 jagerfly har netop fundet sted. I sydøst amerikanske South Carolina. Piloten reddede livet ved at skyde sig ud med katapult, og heller ikke det nedstyrtende fly skabte ulykker på landjorden. Heldigt, men en kedelig debut for flyet.F-35 er det nye kampfly i dansk forsvar (det afløser F-16). Danmark har været med i både udviklingen og finansieringen af fly-projektet.