Ung mand i livfare efter 2 knallerter i kollision

Lørdag 29. september 2018 kl. 20:09En 32-årig mand befinder sig i livfare mellem hænderne på læger på universitetsygehuset i Odense, efter at han i dag kolliderede på sin knallert med en anden knallert i et landområde mellem den sydjyske slotby Gråsten og Sønderborg. En 29-årig mand kørte på den anden knallert. Om hans kvæstelser foreligger ikke oplysninger.Når det gik så galt for den 32-årige mand, skyldtes det hans meget høj hastighed (han kørte 60 km/t), og at han ikke benyttede styrthjelm.