Tusinder evakueret fra bombe-truet center i Flensburg

Lørdag 29. september 2018 kl. 19:50Det store shoppingcenter Flensburg Galerie midt i den nordtyske grænseby Flensburg blev i aften evakueret. Tusindvis af kunder og ansatte måtte smide, hvad de havde i hænderne og se at komme ud under åben himmel på grund af en bombe-trussel. Området i bymidten er helt afspærret.Politiet undersøger lige nu truslen og stedet for eventuelt sprængstof. Også omkring liggende butikker og et hotel er evakueret. Shoppingcentret har mange danske kunder, hvilket også var tilfældet i aften. Der er under 10 km fra den dansk-tyske grænse til Flensburg Galerie.