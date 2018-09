Radiatorfabrik lukker og slukker - underskud og kæmpe gæld

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 29. september 2018 kl. 13:42Det navnkundige Ribe Jernstøberi A/S er ved at være historie. Den kendte radiatorfabrik lukker og slukker efter flere års massive underskud og med kæmpe gæld. 65 ansatte skal ud og søge efter nyt job, medmindre noget af virksomheden kan sælges og fortsætte og give grundlag for nogle arbejdpladser.Gælden var steget til 60 millioner kr. ved indgangen til dette år. Efter et underskud på 9½ millioner kr. i 2017 og 8½ millioner kr. i 2016. Sådanne tal holder ingen virksomhed til. Ribe Jernstøberi har eksisteret siden 1848 altså 170 år.