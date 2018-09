Rocksanger død

Lørdag 29. september 2018 kl. 08:41Den amerikanske musiker, sangskriver og rocksanger Marty Balin er død 76 år. Han var en af grundlæggerne af det navnkundige band "Jefferson Airplane" i forbindelse med hvis kæmpehits han spillede en tonegivende rolle. "Somebody to Love" gik verden rundt og er på listen over de 500 største hits nogensinde.Martyn Jerel Buchwald (som Marty Balin blev navngivet ved fødslen i Ohio, USA) døde pludseligt. Angiveligt var han på vej til sygehuset, da livet ebbede ud. Årsagen er indtil videre ukendt.