Politi smadrede brutalt dør til lejlighed med uskyldig pige

Fredag 28. september 2018 kl. 23:12Politiet gør sig ikke ligefrem populær med den brutale fremtoning, der i dag er leveret på landeveje, ved broer, færger o.s.v. I aften blev det kun værre i en boligejendom i Slesvigsgade på Vesterbro i København, hvor talstærkt og svært bevæbnet politi brutalt smadrede døren til en lejlighed, hvor kun en uskyldig pige befandt sig.Beboerne i området er i oprør over begivenheden. Det er mange andre landet over også, fordi politiets endnu uforklarlige aktion i dag har skabt mange forsinkelser og aflysninger for helt og aldeles sagesløse, uskyldige mennesker.Det kommende døgn må vise, om politiet forstår, at man må forklare sig, når et helt land sættes på den anden ende, og uskyldige mennesker udsættes for aktioner, som de slet ikke forstår og finder urimelige.