Kvinde til fods kørt ned af bil - alvorligt kvæstet og nu død

Fredag 28. september 2018 kl. 21:34En 87-årig kvinde, der tidligere i dag til fods var ved at krydse en vej i centrum af midtfynske Ringe, blev kørt ned af en svingende bil og alvorligt kvæstet. I aften er hun død på universitetsygehuset i Odense. Ulykken fik dermed et dramatisk forløb, selvom bilisten kørte langsomt.Ved rattet i bilen sad en 42-årig kvinde, som foretog et venstresving. Den gamle dame var ved at krydse den vej, som bilisten svingede ind på.