Storbank har igen IT-problemer - pengene forsvinder

Fredag 28. september 2018 kl. 11:05Det er ikke noget særtilfælde, at storbanken Nordea har IT-problemer i forbindelse med et månedskifte. I dag er ingen undtagelse, da fungerer pengeoverførslerne ikke, og pengene forsvinder, når folk betaler deres regninger. Banken har fundet fejlen, lyder en aktuel melding, som man forsøger at berolige kunderne med.Dette seneste IT-problem blev opdaget tidligt i morgenstunden, men vil nok have efterdønninger hele dagen.Ved sidste månedskifte var et stort antal banker ramt af IT-problemer i forbindelse med registreringen af kundernes løn.