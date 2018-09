Pengene ruller i Italien - og gælden ruller samme vej

Torsdag 27. september 2018 kl. 22:53Den nye italienske regering vil holde valgløfter om bedre økonomi for de fattigste og nedsættelse af skatterne. Det betyder, at pengene ruller i det sydeuropæiske land, men også at gælden forøges. Hvilket nu har ført til konflikt mellem økonomiministeren og regeringens ledelse.Men regeringtoppen står fast. Den vil have afskaffet fattigdom. Gæld må være gæld, der skal bruges penge på folket. Derfor følger man også i omverdenen spændt begivenhed forløbet i Italien.