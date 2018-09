Postmand Pers "far" død

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 27. september 2018 kl. 22:27Den engelske forfatter John Arthur Cunliffe er død 85 år. Dermed sluttede livet for den kendte børnefigur Postmand Pers "far". En børnebog serie af stort format og enorm popularitet - og som stadig cirkulerer verden rundt som film. Historien tog sin begyndelse i 1981 og gjorde forfatteren kendt.John Arthur Cunliffe blev født i Lancashire i England og arbejdede i årene forud for sin forfatter debut som bl.a. lærer. Hans fødested og opvækst var det, der skabte rammerne til Postmand Per.