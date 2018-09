Chef for kæmpe a-kasse fyret

Torsdag 27. september 2018 kl. 16:35Chefen siden 2011 for den kæmpestore Akademikernes a-kasse Michael Valentin er fyret og fratrådt. A-kassen meddeler i dag, at den skal have ny direktør. Der er ikke angivet nogen grund til bruddet med den ansatte topchef. Akademikernes a-kasse har 230.000 medlemmer.Formand for bestyrelsen i a-kassen er Allan Michael Luplau, som er direktør i Sygeforsikringen Danmark.