Børnehaver stjæler mejeris mælkekasser i titusindvis

Mejeri-giganten Arla Foods mister 300.000 mælkekasser hvert år. Selvom man er stor, skal man også kigge på de små ting, detaljerne. Især når det koster 22 kr. at producere en enkelt mælkekasse. Det er jo millioner kr., der forsvinder med kasserne - som i stor udstrækning stjæles af børnehaver.Kasserne er nemlig gode til opbevaring, og de kan også anvendes til børnenes leg. Foruden således titusindvis af mælkekasser, der forsvinder ad den vej, er der også mange private, som finder dem meget anvendelige til eksempelvis transport.Nu sætter Arla en kampagne igang for at få mælkekasser i stort antal tilbage. Der er også en miljømæssig gevinst ved, at de mange plastikkasser kan genbruges, og der følgelig produceres færre.