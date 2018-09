Hul i pengekassen - 28 års festival lukker og slukker

Onsdag 26. september 2018 kl. 21:16Et kæmpe hul i pengekassen efter dette års Esbjerg Rock Festival bliver sandsynligvis årsag til, at den 28-årige festival lukker og slukker. Selvom dette års festival var en af de bedste nogensinde, var den det ikke økonomisk. Tværtimod, og det har kun en mulig konsekvens - at det er slut.Bestyrelsen ser ingen mulighed for at skaffe penge til at drive festivalen videre.