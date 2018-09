2 unge mænd anholdt på jobbet - sigtes for kontakt til terror-folk

Onsdag 26. september 2018 kl. 19:24Danmark har ændret sig i politistat retning, og det fortsætter. I dag er 2 mænd på 29 år blevet anholdt på deres job i København og sigtet for kontakt til såkaldte terror-folk. De mistænkes for at være del af et netværk, der har forsynet oprørgruppen Islamisk Stat (IS) med droneudstyr.Den ene er adjunkt på Copenhagen Business Academi i København, den anden mand cykelhandler i hovedstaden.Tidligere er 2 andre unge mænd blevet anholdt og sigtet for samme forbindelse til IS.