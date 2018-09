Rejse frem i den digitale verden - e-handel for 133 milliarder kr.

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 26. september 2018 kl. 09:52Nu handler danskerne for 133 milliarder kr. på internettet. Vi er på rejse frem i den digitale verden, hvor e-handel i år bliver 20-25% højere end i fjor. En enorm fremgang, ikke mindst interessant for alle mulige varer fra købmanden til byggemarkedet. Den handel udgør nu 35% af al e-handel svarende til 46 milliarder kr.Det er fortsat købet af rejser, der udgør den største e-handel klump. 50% af omsætningen er rejser.En detaljeret redegørelse for e-handlen kan studeres på www.dibs.dk - "Dansk e-handel 2018".