Bang! - en bil på fortovet som kvæstede 2 fodgængere

Onsdag 26. september 2018 kl. 08:07En mand i 30 års alderen blev efterfølgende anholdt, idet han sad ved rattet i en bil, som sent i aftes kørte over for rødt i et vejkryds i København. Kolliderede med en taxa og endte på fortovet, hvor 2 fodgængere blev lettere kvæstet. Han flygtede straks fra ulykken, men blev fundet på den københavnske vestegn.Ulykken skete ved Kgs. Nytorv i hjertet af hovedstaden, hvor der altid færdes mennesker til fods. Et held at ingen blev alvorligere kvæstet. Hele området så noget ramponeret ud med knuste bildele og væltede lysstandere.