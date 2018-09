Forsøg på et rigtig gammeldags og brutalt landevejrøveri

Tirsdag 25. september 2018 kl. 22:47En 34-årig butikindehaver fik sig en noget usædvanlig oplevelse, da han kørte i sin bil i et naturområde nordøst for det jyske sommerhusområde Blokhus til aften. Pludselig kørte en anden bil op på siden af ham og tvang ham ind til siden. Ud sprang en mand, der ilede hen til den 34-årige og gav ham et slag i ansigtet.Aktionen var forsøg på et rigtig gammeldags og brutalt landevejrøveri, hvor den hårdtslående mand forlangte at få dagens omsætning. Imidlertid havde den 34-årige ikke denne med sig. Følgelig forsvandt røveren hastigt igen hen til sin bil, der blev kørt af en anden person. Væk var de. Politiet leder stadig efter dem.