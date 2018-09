Socialdemokraterne styrtet i Sverige - borgerlig ledelse

Tirsdag 25. september 2018 kl. 20:45Det socialdemokratiske styre i Sverige er slut. I dag er statminister Stefan Löfven afsat ved afstemning i Riksdagen med stemmerne 204, der ønskede hans afgang, imod 142 for ham. Borgerlig ledelse er dermed på vej, men det ligner den samme turbolens som i Danmark.Ballade-partiet, det ultra nationalistiske Sverige Demokraterne (SD) var nemlig i første omgang med til at afsætte landets statminister siden 2014. Umiddelbart efter gik diskussionen som ventet igang. En ny borgerlig regering med støtte fra SD er for nogle "pest" for andre acceptabelt. Svenskerne er kommet med i den urolige (og utrolige) klub.