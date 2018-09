Flere års solide underskud har sendt tøjfirma til konkurs

Tirsdag 25. september 2018 kl. 19:20De mellemstore virksomheder kæmper økonomisk, og hvis de befinder sig indenfor tøjmode og lignende forbrugvarer ekstra hårdt. Nu er en af dem bukket under. 14 år gamle Fipo Group ApS med hjemsted i Kolding er sendt til konkurs efter flere års solide underskud. 60 ansatte mister jobbet.Virksomheden havde vigende omsætning i både 2016 og 2017, og underskud på henholdsvis 36 og 13 millioner kr. de 2 år. Egenkapitalen var ved dette års start negativ med 26 millioner kr. Kurator forsøger nu at finde en løsning for "stumperne" af virksomheden, og måske kan på den måde nogle ansatte finde et fremtidigt job.