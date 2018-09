Møbelhuse rationaliserer og 47 jobs forsvinder permanent

Tirsdag 25. september 2018 kl. 15:42Selskabet IDdesign A/S, der står bag IDE Møbler og Ilva møbelhusene er en skidt forretning for ejeren de seneste 5 år - Lars Larsen (Jysk). Derfor rationaliserer man nu og 47 jobs forsvinder permanent. Et nyt dundrende underskud er i sigte, hvilket er den helt enkle grund til reaktionen.I dag driver man 34 IDE Møbler butikker og har 6 tilknyttet udenfor Danmark, Ilva består af 7 danske butikker og 1 svensk, og moderselskabet har 21 franchise butikker i Øst- og Sydeuropa og Mellemøsten. I fjor gav det altsammen 43 millioner kr. i underskud, og årene forud var det meget værre.