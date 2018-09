Brand på skole - 450 elever evakueret og uskadte

Tirsdag 25. september 2018 kl. 13:46Der var drama på en skole i den århusianske bydel Viby J i middagstunden, idet der udbrød brand på et toilet og alle 450 elever omgående blev evakueret. En enkelt elev og 2 pedeller er blevet tilset for røgforgiftning, men alle er ifølge aktuelle oplysninger uskadte.Ilden blev hurtigt slukket, og der blev ikke påført skolen mere skade, end at undervisningen kan genoptages normalt i morgen. Brandårsagen er ukendt.