Tæsket af drenge på biblioteket - måtte derefter på sygehuset

Tirsdag 25. september 2018 kl. 09:20Et almindeligvis fredeligt besøg på biblioteket i nordsjællandske Birkerød endte i weekenden med sygehus indlæggelse for en 62-årig mand. På biblioteket blev han nemlig tæsket af et par drenge på 14-16 år, og herunder faldt manden og pådrog sig flere knoglebrud.Årsagen til drengenes angreb på manden var, at han bad en gruppe unge på biblioteket dæmpe sig lidt. Hvilket kan altså ikke skulle have gjort. Han blev følgelig både slået og sparket - og altså kvæstet.