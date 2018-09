Natlige skyderier på motorvej

Tirsdag 25. september 2018 kl. 06:31En bil blev ramt 3 gange under skyderi i nat på motorvejen ved Roskilde. Skud affyret fra forbikørende bil(er). Manden ved rattet blev dog ikke ramt. Politiet har siden efterforsket aktionen for at finde ud af, om det var en tilfældighed eller om bilen var udset som mål for skyderierne. Der er ikke fundet nogen gerningmand.Politiet har i morgenstunden ikke oplyst noget om identiteten på manden ved rattet i den skud-ramte bil. Skyderiet fandt sted umiddelbart efter kl. 1.