Lokal partiforening lænset for 150.000 kr. - de er væk

Mandag 24. september 2018 kl. 22:29Noget er gået helt galt i den socialdemokratiske partiforening i københavnske Brønshøj-Husum-Vanløse, hvor man står med en lænset bankkonto. 150.000 kr. betalt i kontingent af medlemmerne er væk. Bestyrelsen har politianmeldt en tidligere kasserer som ansvarlig for moradset.Partiets medlemmer er orienteret, men det skaber ikke større sandsynlighed for, at pengene kommer tilbage til rette ejer. De er væk.