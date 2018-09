Ungt digter-talent indespærret på psykiatrisk sygehus efter vold

Mandag 24. september 2018 kl. 10:25Det unge digter-talent Yahya Hassan (23 år) er indespærret på psykiatrisk sygehus efter bl.a. at have begået flere voldelige angreb på andre i sommerhalvåret. Han blev varetægtfængslet på denne måde for 2½ måneder siden. I næste måned føres der en omfattende straffesag mod ham i Århus.Yahya Hassan blev for 2 år siden idømt fængsel for at have affyret skud mod en dreng i den jyske hovedstad. Han dukkede op på forfatter-scenen i 2013 med sin digtsamling "Yahya Hassan", der er solgt i over 100.000 eksemplarer.Der forestår helt åbenbart en stor opgave i at motivere digter-talentet til fortsat virke, men samtidig bringe den iltre unge mand på et mere fordrageligt spor for hans omgivelser.