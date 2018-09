50 nye utraditionelle jobs - i en planlagt cannabis virksomhed

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 23. september 2018 kl. 14:39Man skal ikke dreje tiden ret langt tilbage, førend cannabis var et fyord. Men verden er i forandring, og nu er produktion af cannabis til medicinske formål in. Det "lys" så man hurtigt i midtjyske Viborg, hvor der derfor planlægges etableret en virksomhed med de første 50 nye utraditionelle jobs.Et lokalt firma og 2 udenlandske har øjensynligt indgået aftale om projektet. Hvor produktionen af den medicinske cannabis skal foegå i drivhuse på tilsammen 40.000 kvm. I de optimistiske øjeblikke regner man med, at etableringen af den nye virksomhed påbegyndes i 2019.Der kan læses om medicinsk cannabis og forsøgordningen hermed på www.laegemiddelstyrelsen.dk under "Særlige produktområder".