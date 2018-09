Kvinde indebrændt i lejlighed

Lørdag 22. september 2018 kl. 20:32En 52-årig kvinde indebrændte i dag i sin lejlighed i landsbyen Rødding ved Limfjorden nordvest for Skive. Der var ingen andre i lejligheden, da ilden opstod. Kvinden nåede ikke ud, idet hun blev fanget af røgen og forgiftet til døde af den.Politiet efterforsker stadig branden for at finde årsagen til ildens opståen.