Bryghus tager forbrugerne med på råd ved bedømmelsen af nye øl

Lørdag 22. september 2018 kl. 17:48En fritidinteresse som øl-tester vil være en spændende aktivitet for mange. Muligheden er der nu, hvis man vil give det nordvestjyske Thisted Bryghus en hånd - og benytte ens smagløg. Bryggeriet vil nemlig knytte en gruppe på 25 forbrugere til sig, tage hr. og fru hvemsomhelst med på råd ved bedømmelsen af nye øl. I forvejen har bryggeriet et samarbejde med de professionelle øl-entusiaster, men det vil man altså nu supplere. Fordi den vigtigste bedømmelse af nye produkter kommer fra det almindelige marked, fra hverdagens forbrugere. Øl-testerne skal i funktion allerede i forbindelse med dette års juleøl, idet bryggeriet lancerer en helt ny af slagsen.Der er mere at læse om bryggeriet og dets søgning efter øl-testere på www.thisted-bryghus.dk - spændende historie om et anderledes bryggeri.