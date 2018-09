Kvinde ansat i institution snød millioner fra sin arbejdplads

Lørdag 22. september 2018 kl. 15:12En 46-årig nordsjællandsk kvinde skal snart stå til regnskab i retten i Helsingør for sin alt for snilde adfærd overfor sin arbejdplads, en institution. Hvorfra hun snød 2,2 millioner kr., som hun brugte på et kæmpe luksus indkøb i butikker med alt fra personlig pleje til livstil og bolig.Kvindens svindel fandt sted i perioden 2014-2016, hvor hun foregav at have foretaget indkøb til sin arbejdplads - og fik pengene refunderet. Det skete i næsten 300 tilfælde på de 2 år.