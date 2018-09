Sol og strand er ikke kun lykken - feriehusudlejer fyrer 18

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 21. september 2018 kl. 22:09Alting er i forandring, hurtigere og skrappere end nogensinde. Det gælder også feriehusudlejning. Inden for hvilken branche det over 30 år gamle Sol og Strand Feriehusudlejning A/S med hjemsted i nordvestjyske Blokhus nu retter til - og fyrer 18 ansatte, den ene halvdel i hovedsædet resten rundt i landet.Sol og strand er altså ikke kun lykken. Det er business under barske økonomiske realiteter. Omsætningen faldt i fjor, og der blev barberet 10 millioner kr. af overskuddet (i forhold til 2016), så det endte på 6,7 millioner kr.Virksomheden har 21 lokale kontorer rundt i Danmark. I fjor var der ansat 199 opgjort i fuldtidstillinger.