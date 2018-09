Narkobaron-museum lukket

Fredag 21. september 2018 kl. 17:06Et museum i den næststørste colombianske by Medellin skabt i erindring om narkobaronen Pablo Escobar er lukket ved en brutal politiaktion. Der var udenlandske turister på besøg i museet, da politiet stormede det. Begrundelsen for aktionen var, at museet ikke havde turistlicens.Pablo Escobar døde i ildkamp med politiet i 1993. I hans velmagtdage anslås det, at hans narko "firma" stod for 80% af kokain leverancerne i USA.Museet omfatter bl.a. biler og motorcykler, der tilhørte Pablo Escobar. Mange har hidtil fundet museet interessant, mens politiet kalder det "at reklamere for en bandits liv". Der kan læses om Pablo Escobar på www.crimemuseum.org under Resources/Crime Library/Drugs - hvor Pablo Escobar findes blandt de 6 nævnte Famous Drug Lords.