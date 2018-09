Det er heller ikke let at sælge en fiskekutter ved tvangauktion

Fredag 21. september 2018 kl. 12:53Det er ikke kun ejendommarkedet, der er i hastig forandring og følgelig nu i årevis har været præget af tusindvis af tvangauktioner - og besvær med at sælge dvs. finde købere. Det er heller ikke let at sælge en fiskekutter ved tvangauktion, viser et aktuelt eksempel fra vestsjællandske Hundested. Højeste bud var 1.000 kr.Vel at mærke for både fiskekutteren og tilhørende fiskekvoter. Det drejer sig om fiskekutteren Anna Kristine/H 100 hjemmehørende i Hundested havn, hvorover der holdes en ny 2. auktion på tirsdag i retten i nordsjællandske Hillerød. Om der da kommer nye liebhavere på banen, vil vise sig.