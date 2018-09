Nyt natligt skyderi i København

Fredag 21. september 2018 kl. 09:32En 30-årig mand blev i nat sygehus-indlagt efter at være blevet skudt i benet, imens han befandt sig på torvet i Glostrup på den københavnske vestegn. En ung mand kom løbende hen til torvet og fyrede en pistol af mod den 30-årige, hvorefter gerningmanden løb væk igen og forsvandt i en bil.Politiet mener at have fundet bilen - udbrændt i det nordsjællandske senere på natten. Den unge mand med pistolen leder man fortsat efter.