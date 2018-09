200 frygtes druknet fra overfyldt forlist færge på kæmpe sø

Torsdag 20. september 2018 kl. 22:19En overfyldt færge er forlist på den kæmpemæssige Victoria søen, der har grænser til de afrikanske lande Tanzania, Uganda og Kenya. Man mener, der var 400 ombord, hvoraf de 200 frygtes druknet. Men der er slet intet overblik, og nu er redningaktion handicappet af mørke.De første op mod 50 er fundet druknet, mens lidt over 100 angives at være reddet. Der er ingen oplysninger om årsagen til forliset udover, at færgen var overfyldt.