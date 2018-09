Utroligt! - kvinde frarøvet sin bil, mens hun sad i den

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 20. september 2018 kl. 18:01Fantasien kan slet ikke hamle op med virkeligheden. Som et røveri-tilfælde fra sent i aftes. Hvor en ung kvinde blev frarøvet sin parkerede bil, mens hun sad i den. Den utrolige episode fandt sted i Kgs. Lyngby i København. 2 mænd gik hen til bilen på hver sin side. Lukkede døren op og trak kvinden ud af bilen. Derefter kørte de væk i den.For lidt under 2 uger siden skete noget tilsvarende i det nærliggende Holte. Hvor en 49-årig mand blev påkørt og frarøvet sin bil af nogle maskerede mænd. Hans bil er stadig ikke fundet.