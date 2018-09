Aftale om Englands farvel til EU er stadig "derude"

Torsdag 20. september 2018 kl. 15:06Selvom lederne af EUs medlemlande og heriblandt stadig Englands premierminister Theresa May nu er samlet på 2. dag i østrigske Salzburg, er der øjensynligt stadig langt til en aftale om det engelske farvel. Den ser ud til at befinde sig "derude" i fremtiden, hvorfor man nu planlægger et decideret træf herom i november.Theresa May holder fast i den engelske plan og lægger ikke skjul på, at alternativet er nul aftale med EU. Det vil i givet fald skabe mange praktiske problemer, og det har ingen af de øvrige 27 EU-lande lyst til at stå overfor.