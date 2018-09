Børn dræbt i kollision mellem el-cykel og tog - var på vej til skole

Torsdag 20. september 2018 kl. 12:27En transport-el-cykel blev til morgen knust i kollision med et tog nær stationen Oss i det sydøstlige Holland. 4 børn på vej til skole blev dræbt på stedet, mens yderligere et barn og en kvinde blev livfarligt kvæstet. Der foreligger ingen nærmere forklaring på den brutale og tragiske ulykke.Forinden ulykken var yderligere et barn blevet sat af ved en anden skole.