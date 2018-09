Kvinde på cykel dræbt i kollision med renovation lastbil

Torsdag 20. september 2018 kl. 10:25En 80-årig kvinde på cykel kolliderede sent i går eftermiddag med en renovation lastbil i vestsjællandske Sorø. Hun blev alvorligt kvæstet fløjet til Rigshospitalet i København, hvor lægerne i nat imidlertid måtte opgive at redde hendes liv. Kvinden overså øjensynligt lastbilen i forbindelse med, at hun foretog et venstresving.Selvom renovation lastbilens chauffør forsøgte at undgå kollisionen, kørte den gamle dame ind i siden af den, væltede og pådrog sig altså dødelige kvæstelser.