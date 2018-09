51-årig psykisk syg mand brutalt gasset ud af sin lejlighed

Onsdag 19. september 2018 kl. 20:51Nogle timer frem til middag var der usædvanlig "underholdning" i form af en politiaktion overfor en 51-årig psykisk syg mand i centrum af den fynske hovedstad Odense. Bekymrede behandlere ville i kontakt med manden, som imidlertid havde forskanset sig i sin lejlighed og tilkendegav, at han var bevæbnet.Situationen førte til, at politiet på brutal vis gassede manden ud af lejligheden. Herefter viste det sig, at han ikke var i besiddelse af våben.