Storm meget værre end ventet i England - kvinde dræbt

Det går meget værre for sig end ventet i det nordlige England, Irland og Skotland, efter at stormvejret har ramt landene. Vindhastigheder langt over 100 km/t har forårsaget mange ødelæggelser og krævet det første dødfald. En kvinde blev dræbt, da en campingvogn blev blæst af vejen, udover en klippe og endte i vandet.Advarsler mod at være ude savner man ikke, men alligevel er mange blevet kvæstet af flyvende genstande bl.a. fra huse, fordi de alligevel færdedes i stormvejret. Lastbiler har svært ved at køre, de fleste stoppet, og et krydstogtskib har revet sig løs fra sine fortøjninger i havnebyen Greenock i det sydvestlige Skotland.