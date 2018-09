Fyringer og politianmeldelser af ansatte i Danske Bank

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 19. september 2018 kl. 12:39Den store skandale om hvidvask af sorte penge via Danske Banks afdeling i Estland ruller videre. Der er foretaget fyringer, og flere vil sandsynligvis følge, ifølge bankens bestyrelse. Desuden er 8 ansatte politianmeldt. Over 100 ansatte i Danske Bank er blevet gransket i forbindelse med den katastrofale sag.Det menes, at hvidvaskningen af sorte penge løber op i over 50 milliarder kr.