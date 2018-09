Danske Bank direktør stopper

Onsdag 19. september 2018 kl. 10:41Øverste ansatte chef for Danske Bank, direktør Thomas F. Borgen (54 år) stopper. Det sker med begrundelse i den kæmpe skandale, der har udviklet sig om bankens ansvar i forbindelse med hvidvask af sorte penge især i Estland. Han fortsætter i direktør-jobbet, indtil hans efterfølger er udpeget.Thomas F. Borgen blev øverste direktør for Danske Bank for 5 år siden. Han har været ansat i banken siden 1997.