Over 5 millioner børn trues af hungernød - i et enkelt land

Onsdag 19. september 2018 kl. 05:08Internationale Red Barnet slår alarm om de humanitære forhold i det lille, men folkerige arabiske land Yemen. Stigende fødevarepriser og krig siden 2015 forøger den truende hungernød, som nu anslås at ramme 5,2 millioner børn. Yemen har 27 millioner indbyggere.Krigen i og omkring Yemen truer med at vanskeliggøre, måske endda forhindre vigtig humanitær hjælp i at nå frem via havnebyen Al-Hudaydah.Advarsler kommer der også fra FN, som har øjnene skarpt rettet mod Yemen som den næste skamplet på verdenkortet over krigforbrydelser. Tusindvis af civile er de sidste 3 år blevet dræbt af bombeangreb, der har ramt skoler, sygehuse og markedpladser.