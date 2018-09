Op mod 400 fyres i DR

Tirsdag 18. september 2018 kl. 23:48Danmarks Radio (DR) skal spare efter direktiv fra et flertal i Folketinget. Det udføres nu og betyder bl.a. fyring af op mod 400 ansatte. Det er en voldsom øvelse, som i dag blev præsenteret for de ansatte. Besparelserne løber op i 420 millioner kr. årligt, så det kan ikke undgå at kunne ses på TV-skærmen.Det store antal fyringer vil ske med udgangen af næste måned.