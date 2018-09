Bowling-ApS i Marielyst er erklæret konkurs

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 18. september 2018 kl. 22:41Skifteretten i Nykøbing F har afsagt konkursdekret over Selskabet af december 2003 ApS, Marielyst Strandpark 1 på Sydfalster. Navnet dækker over bowlingcentrene i Nykøbing F (der er lukket) og i feriemekkaet Marielyst, idet Nykøbing F Bowlingcenter ApS blev navneændret for 12 dage siden.Det skete umiddelbart efter stiftelsen af et nyt selskab Super Bowling ApS med adresse Marielyst Strandpark 1. Da var konkursen undervejs.I regnskabet for 2017, som blev aflagt for nogle få måneder siden, var tallene nemlig yderst nedslående. Et underskud på 926.000 kr. og en gæld på 22,8 millioner kr. Det kunne ganske enkelt ikke fortsætte.