Sport er blevet et kapitalistisk projekt og OL-byerne falder fra

Tirsdag 18. september 2018 kl. 21:37Da penge rigtig begyndte at spille en rolle i sport, skete der noget. I uheldig retning. Sporten blev det sekundære og den kapitalistiske konkurrende det primære. Det bliver stadig værre, og nu slår det negativt igennem i forbindelse med olympiske lege. Hvor værtbyer og -lande efterhånden får det sværere og sværere økonomisk. Et helt aktuelt eksempel er vinter-OL 2026. Blandt dem, der hidtil har haft ambitioner om at blive værter, er der nu kraftigt mandefald. Senest har den italienske regering smækket pengekassen i, så 3 byer med Milano i spidsen godt kan "kigge i vejviseren" efter det ønske-projekt. Også andre byer har trukket sig, senest japanske Sapporo.Nu er der 3 kandidater tilbage. Den svenske hovedstad Stockholm, Erzurum i Tyrkiet og Calgary i Canada.