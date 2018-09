Ungt golftalent myrdet

Tirsdag 18. september 2018 kl. 19:14Det unge spanske golftalent Celia Barquín Arozamena, der vandt amatør-EM i sommer, er fundet myrdet i et golf resort i den amerikanske stat Iowa. Hun blev 22 år. Politiet mener allerede at have anholdt gerningmanden, der angives at være en hjemløs, hvis morderiske handling var en tilfældighed.Hele golf-verdenen er naturligvis i chok over Celia Barquín Arozamenas pludselig død, og at det øjensynligt var et mord.