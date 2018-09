Familieopgør! - 22-årig mand kniv-dræber 58-årig mand

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 18. september 2018 kl. 17:52Et familieopgør har udspillet sig det sidste døgn tid i Husum i det nordvestlige København. Hvor en 22-årig mand i dag er blevet varetægtfængslet for at have kniv-dræbt en 58-årig mand. Mordet fandt sted i aftes, men politiet har indtil videre holdt detaljerne for sig selv, selvom gerningmanden altså er fundet.Derfor kendes de familiemæssige forhold ikke, ligesom årsagen til det brutale og dødbringende opgør ikke er oplyst.